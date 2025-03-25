نمو اقتصاد الهيدروجين وخفض الكربون.. أرامكو تستحوذ على 50 % في شركة الهيدروجين الأزرق

البلاد – الظهران

أعلنت أرامكو السعودية، وشركة إير برودكتس قدرة، أمس (الاثنين)، أن أرامكو السعودية أكملت الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 50 % في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية، ومقرها الجبيل، بهدف تزويد مدينة الجبيل الصناعية بالهيدروجين، ويشمل ذلك الهيدروجين منخفض الكربون، على نطاق واسع. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التسويقية لإنتاج الهيدروجين الأزرق بالتنسيق مع أنشطة استخلاص وتخزين الكربون في أرامكو السعودية في الجبيل.

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس للاستراتيجية والتطوير المؤسسي في أرامكو السعودية، أشرف الغزاوي أن يُسهم هذا الاستثمار في تطوير شبكة الهيدروجين في المنطقة الشرقية، وستساعدنا هذه الشبكة بالإضافة إلى مركز استخلاص الكربون وتخزينه في الجبيل من الاستفادة من الفرص الناشئة محليًا وعالميًا لخفض انبعاثات الكربون ودفع عجلة النمو وتنويع محفظة الطاقة. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة “إير برودكتس قدرة”، أحمد حبابو، أن هذا المشروع يعد مثالًا آخر على الخطوات المشتركة للإسهام في تطوير شبكة هيدروجين قوية في المنطقة الشرقية بالمملكة، وخدمة القطاعات الحيوية، مثل: التكرير والكيميائيات والبتروكيميائيات. في السياق ، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة “إير برودكتس قدرة”، محمد أبونيان، أن اكتمال الشراكة الإستراتيجية مع أرامكو أمر يدعو للفخر، إذ إنها من إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيمياويات، بينما شركته مورد عالمي رائد للهيدروجين ، لافتا إلى أن هذه الشراكة المهمة ستسهم كبيرًا في توليد وإيجاد حلول الطاقة منخفضة الكربون، وفقًا لرؤية المملكة 2030.