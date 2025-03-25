الإقتصاد

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صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1446 هـ      25 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

تسجيل عقاري
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (207.885) قطعة عقارية في (230) حيًا بالمنطقة الشرقية؛ منها (139) حيًا بمحافظة الأحساء، و(80) حيًا بمحافظة القطيف و(11) حيًا بمدينة الجبيل وقطعة عقارية واحدة في مدينة الدمام، و(252) قطعة عقارية في محافظة مِرات بمنطقة الرياض، وذلك ابتداءً من 8 شوال 1446هـ الموافق 6 إبريل 2025م، وحتى نهاية اليوم الـ 15 محرم 1447هـ الموافق 10 يوليو 2025م.
إنتاج لحوم
أوضح منير السهلي، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية، أن توقيع اتفاقية تمويل مشروع تربية الأغنام بمنطقة حائل، لإنتاج اللحوم الحمراء بقيمة 1.1 مليار ريال، يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للزراعة؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل، وزيادة المحتوى المحلي، مشيرًا إلى أن المملكة تمكنت من تحقيق نسبة 61% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وذلك بفضل الدعم الكبير من الحكومة.
نتائج “أم القرى”
أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالكة والمطورة والمشغلة لمشروع وجهة مسار، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وأوضحت الشركة في بيان لها، ارتفاع إجمالي إيراداتها بنسبة 84.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 1,823.9 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك لبيع 9 قطع أراضٍ، والاعتراف بإيرادات تأجيرية من 3 قطع أراضٍ، ونمو الربح التشغيلي بنسبة 37.8% على أساس سنوي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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