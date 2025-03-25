تسجيل عقاري

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (207.885) قطعة عقارية في (230) حيًا بالمنطقة الشرقية؛ منها (139) حيًا بمحافظة الأحساء، و(80) حيًا بمحافظة القطيف و(11) حيًا بمدينة الجبيل وقطعة عقارية واحدة في مدينة الدمام، و(252) قطعة عقارية في محافظة مِرات بمنطقة الرياض، وذلك ابتداءً من 8 شوال 1446هـ الموافق 6 إبريل 2025م، وحتى نهاية اليوم الـ 15 محرم 1447هـ الموافق 10 يوليو 2025م.

إنتاج لحوم

أوضح منير السهلي، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية، أن توقيع اتفاقية تمويل مشروع تربية الأغنام بمنطقة حائل، لإنتاج اللحوم الحمراء بقيمة 1.1 مليار ريال، يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للزراعة؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل، وزيادة المحتوى المحلي، مشيرًا إلى أن المملكة تمكنت من تحقيق نسبة 61% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وذلك بفضل الدعم الكبير من الحكومة.

نتائج “أم القرى”

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالكة والمطورة والمشغلة لمشروع وجهة مسار، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وأوضحت الشركة في بيان لها، ارتفاع إجمالي إيراداتها بنسبة 84.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 1,823.9 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك لبيع 9 قطع أراضٍ، والاعتراف بإيرادات تأجيرية من 3 قطع أراضٍ، ونمو الربح التشغيلي بنسبة 37.8% على أساس سنوي.