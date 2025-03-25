مدير عام الجوازات يقف على سير العمل بصالة جوازات ميناء جدة الإسلامي

البلاد : جدة

وقف مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على سير العمل بصالة جوازات ميناء جدة الإسلامي، لمتابعة إنهاء إجراءات مغادرة المعتمرين القادمين من خارج المملكة والمسافرين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.

وأكد مدير عام الجوازات تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن خلال مغادرتهم عبر جميع منافذ المملكة الدولية.

وحثّ منسوبي جوازات ميناء جدة الإسلامي على بذل المزيد من الجهود خلال فترة مغادرة ضيوف الرحمن والمسافرين، مقدمًا شكره لهم على جهودهم وسرعة إنهاء إجراءات السفر بيسر وسهولة.