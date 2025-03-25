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مدير عام الجوازات يقف على سير العمل بصالة جوازات ميناء جدة الإسلامي

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1446 هـ      25 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : جدة

وقف مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على سير العمل بصالة جوازات ميناء جدة الإسلامي، لمتابعة إنهاء إجراءات مغادرة المعتمرين القادمين من خارج المملكة والمسافرين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.
وأكد مدير عام الجوازات تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن خلال مغادرتهم عبر جميع منافذ المملكة الدولية.

وحثّ منسوبي جوازات ميناء جدة الإسلامي على بذل المزيد من الجهود خلال فترة مغادرة ضيوف الرحمن والمسافرين، مقدمًا شكره لهم على جهودهم وسرعة إنهاء إجراءات السفر بيسر وسهولة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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