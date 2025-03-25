ستارزبلاي تعقد شراكة مع رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) في اتفاقية حقوق بث طويلة الأمد

الرياض – هاني البشر

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) اليوم عن إبرام شراكة مع ستارزبلاي، المنصة الرائدة لخدمات البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لعدة سنوات، مما يتيح لعشاق الفنون القتالية المختلطة متابعة أبرز منافسات الرابطة عبر المنصة.

وتشمل هذه الشراكة بث جميع بطولات وفعاليات PFL، بما في ذلك بطولة العالم، وسلسلة الأبطال، وPFL أوروبا، وPFL الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وPFL أفريقيا، بالإضافة إلى PFL المحيط الهادئ التي ستنطلق في ديسمبر المقبل.وسيكون بإمكان المشتركين متابعة جميع نزالات رابطة المقاتلين المحترفين اعتباراً من 3 أبريل 2025 عبر تطبيق ستارزبلاي على مختلف الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية والتطبيقات التلفزيونية.

كما ستتاح الفرصة لعشاق الفنون القتالية في المنطقة لمتابعة المنافسات المحلية عبر ستارزبلاي، حيث تم تأكيد النزال الرئيسي لربع نهائي النسخة الثانية من دوري PFL لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيقام في جدة في 9 مايو، بين المقاتل السعودي عبد الله القحطاني (10-2) والمقاتل المصري إسلام رضا (12-1).

وتعكس هذه الشراكة التزام رابطة المقاتلين المحترفين بتقديم تجربة عالمية لعشاق الفنون القتالية المختلطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الاستفادة من قوة منصة ستارزبلاي، التي تمتلك الإمكانات اللازمة لنقل هذا المحتوى المثير إلى الجماهير في جميع أنحاء المنطقة.

وفي هذا السياق،قال الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين (PFL) بيت موراي: “نحن سعداء بالإعلان عن هذه الشراكة مع ستارزبلاي، المنصة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنقل أقوى نزالات الفنون القتالية المختلطة إلى ملايين المشجعين. تمثل هذه الاتفاقية طويلة الأمد محطة بارزة لتعزيز حضور الرابطة على المستوى العالمي وتقديم محتوى رياضي قتالي متميز إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم، وتعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسياً بالنسبة لنا. ومع هذه الشراكة، سيتمكن عشاق الفنون القتالية في المنطقة من متابعة ودعم مقاتليهم المفضلين في جميع بطولات PFL، بما في ذلك انطلاقة النسخة الثانية من دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جدة يوم 9 مايو”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات والشريك المؤسس لمنصة ستارزبلاي داني بيتس: “تعزز شراكتنا مع رابطة المقاتلين المحترفين من مكانتنا في قطاع البث الرياضي، حيث نوفر لمحبي الرياضة في المنطقة تجربة استثنائية لمتابعة نزالات الفنون القتالية المختلطة على أعلى المستويات، والآن مع تزايد الطلب على محتوى رياضي متنوع، تتيح لنا هذه الشراكة تقديم أفضل منافسات الفنون القتالية المختلطة لمشتركينا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمنحهم فرصة متابعة نخبة المقاتلين الإقليميين والدوليين عن قرب، كما يمكن لمشتركينا الاستمتاع بجميع بطولات PFL حصرياً عبر ستارزبلاي”.