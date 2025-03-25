الموارد البشرية: جولات رقابية لضبط سوق العمل

البلاد – الرياض

واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها الرقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، ضمن مساعيها المستمرة؛ لتنظيم سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بأنظمة العمل، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، إلى جانب توجيه إنذارات لتصحيح الأوضاع، بما يضمن تعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات المعتمدة. وفي إطار متابعتها لقرارات التوطين، كثّفت الوزارة جهودها لضمان التزام المنشآت المستهدفة، ما أسهم في توفير فرص عمل نوعية للمواطنين، ورفع نسب الامتثال في عدد من القطاعات الحيوية، ونفّذت الفرق الرقابية زيارات مشتركة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لمتابعة التزام المنشآت بالأنظمة المعمول بها.