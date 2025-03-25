المنتخب الوطني ينتزع نقطة ثمينة من اليابان في تصفيات المونديال

البلاد- جدة
انتزع منتخبنا الوطني نقطة ثمينة، بعدما نجح في فرض التعادل السلبي على مضيفه المنتخب الياباني، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب «سايتاما 2002» ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026.
سيطر المنتخب الياباني على معظم فترات اللقاء، وسط استبسال من لاعبي المنتخب السعودي والحارس المتألق نواف العقيدي في الذود عن المرمى السعودي.
التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث، خلف منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد تغلبه على منتخب الصين بثنائية، بينما وصل رصيد منتخب اليابان- الذي قطع بطاقة التأهل لكأس العالم 2026- إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة.
ويلعب المنتخب السعودي ضد منتخب البحرين خارج أرضه، ومنتخب أستراليا على أرضه أمام اليابان، في الجولتين التاسعة والعاشرة ضمن مشوار التصفيات.