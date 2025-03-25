الرياضة

المنتخب الوطني ينتزع نقطة ثمينة من اليابان في تصفيات المونديال

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1446 هـ      25 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

انتزع منتخبنا الوطني نقطة ثمينة، بعدما نجح في فرض التعادل السلبي على مضيفه المنتخب الياباني، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب «سايتاما 2002» ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026.


سيطر المنتخب الياباني على معظم فترات اللقاء، وسط استبسال من لاعبي المنتخب السعودي والحارس المتألق نواف العقيدي في الذود عن المرمى السعودي.

 

التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث، خلف منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد تغلبه على منتخب الصين بثنائية، بينما وصل رصيد منتخب اليابان- الذي قطع بطاقة التأهل لكأس العالم 2026- إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة.

 

ويلعب المنتخب السعودي ضد منتخب البحرين خارج أرضه، ومنتخب أستراليا على أرضه أمام اليابان، في الجولتين التاسعة والعاشرة ضمن مشوار التصفيات.

 

وعليه، لن يتمكن الأخضر السعودي من التأهل المباشر لنهائيات المونديال، إلا بتحقيق الفوز على منتخبي البحرين وأستراليا، مع انتظار تعثر أستراليا أمام اليابان في الجولة التاسعة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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