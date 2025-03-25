المعيوف يتوج بلقب «أكثر ملاكم ملهم لعام 2025»

حصل الملاكم السعودي زياد المعيوف على جائزة «أكثر ملاكم ملهم لعام 2025» خلال حفل جوائز الأبطال المسلمين الذي أقيم في لندن، لتعكس المكانة التي يتمتع بها المعيوف كواحد من أبرز النجوم الصاعدين في عالم الملاكمة، كما يؤكد دوره كمصدر إلهام لملايين الشباب حول العالم.
جاء تكريم المعيوف؛ لما يمثله من نموذج لجيل جديد من الملاكمين العرب الذين يكسرون الحواجز، ويثبتون أن الرياضيين السعوديين قادرون على المنافسة، والتألق على الساحة العالمية، وليس فقط تقديرًا لإنجازاته داخل الحلبة.
قدم الجائزة للمعيوف مجموعة من أساطير الملاكمة العالمية، وهم أمير خان الحاصل على ميدالية أولمبية وبطل العالم السابق، وبرنارد هوبكنز أحد أعظم الملاكمين في فئة الوزن المتوسط وعضو قاعة المشاهير، وجوني نيلسون بطل العالم السابق في الوزن الثقيل.
وأعرب زياد المعيوف عن امتنانه بتسلم الجائزة، حيث قال: «هذه الجائزة ليست مجرد تكريم فردي، بل هي رسالة أمل لكل شاب طموح في المملكة والعالم الإسلامي، وتؤكد أن الإيمان، والتضحية، والعمل الجاد، يمكن أن يحول المستحيل إلى واقع».
وأضاف: «بهذه المناسبة أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمهم الدائم وثقتهم الكبيرة بالرياضيين السعوديين».
وتابع: «رؤية 2030 لا تكتفي برسم مستقبل جديد للمملكة، بل تخلق فرصًا كانت تبدو مستحيلة في الماضي.. وبفضل القيادة الحكيمة، أقف اليوم هنا ليس فقط كملاكم، بل كرياضي سعودي يثبت للعالم قدرتنا على المنافسة وتحقيق الإنجازات العظيمة، هذه الجائزة ليست لي وحدي، بل هي لوطني وشعبي، وللجيل القادم من الأبطال الذين سيواصلون مسيرة النجاح».
وقد حقق زياد المعيوف صعودًا استثنائيًا بعدما حقق فوزًا مهمًا قبل شهر فقط على المصنف الثالث عالميًا، البرازيلي جوناتاس أوليفيرا، خلال النزال الحاسم في «The Last Crescendo» ضمن فعاليات موسم الرياض.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م