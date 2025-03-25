القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الهيلينية بذكرى يوم استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية ، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.