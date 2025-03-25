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السعودية: لا سلام دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1446 هـ      25 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
أدانت المملكة العربية السعودية، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة؛ تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل (13) حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، مجددةً رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المملكة في بيان أصدرته وزارة الخارجية أمس، على أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة؛ وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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