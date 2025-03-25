الإقتصاد

الراشد رئيساً تنفيذياً لـ”بنك المنشآت”

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1446 هـ      25 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على تعيين إبراهيم بن حمد الراشد رئيسًا تنفيذيًا لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليتولى بموجبه قيادة البنك نحو تحقيق مستهدفاته وتطوير إستراتيجياته لدعم القطاع.
وأعرب رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوسف بن عبدالله البنيان عن تهانيه وتقديره للرئيس التنفيذي الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة البنك خلال المرحلة القادمة من التطور والنمو ، كما قدّم المجلس شكره للرئيس التنفيذي المكلف السابق عبدالرحمن بن محمد بن منصور على جهوده الكبيرة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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