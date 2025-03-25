الراشد رئيساً تنفيذياً لـ”بنك المنشآت”

البلاد – جدة

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على تعيين إبراهيم بن حمد الراشد رئيسًا تنفيذيًا لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليتولى بموجبه قيادة البنك نحو تحقيق مستهدفاته وتطوير إستراتيجياته لدعم القطاع.

وأعرب رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوسف بن عبدالله البنيان عن تهانيه وتقديره للرئيس التنفيذي الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة البنك خلال المرحلة القادمة من التطور والنمو ، كما قدّم المجلس شكره للرئيس التنفيذي المكلف السابق عبدالرحمن بن محمد بن منصور على جهوده الكبيرة.