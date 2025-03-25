ارتفاع استثمارات الأجانب

البلاد – الرياض

ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 20 مارس 2025، من 9.92 % إلى 9.95 %، من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو السعودية 333 مليار ريال.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الإستراتيجية للمؤسسين.

وبالنسبة لملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد استقرت عند 2.19 %، من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 73.2 مليار ريال.

كما ارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع من 11.42 % إلى 11.49 %، وبلغت قيمتها 384.4 مليار ريال.