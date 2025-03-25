اجتماعات الرياض.. اتفاق روسي أوكراني على تأمين البحر الأسود

البلاد : الرياض

توصلت جولة المحادثات التي استضافتها الرياض إلى اتفاقات جديدة على طريق إنهاء حرب أوكرانيا. وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، في ختام المحادثات أن “روسيا وأوكرانيا تعهدتا بوقف الأعمال العدائية بالبحر الأسود”، موضحا أن كييف تعهدت “بوقف الهجمات في البحر الأسود”.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات الرياض، رستم أوميروف، أنه تم التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وتنفيذ حظر كامل على مهاجمة منشآت البنية التحتية للطاقة.

وقال أوميروف: “اتفقت جميع الأطراف على ضمان سلامة الملاحة، ووقف استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود. واتفقت جميع الأطراف على تنفيذ اتفاقات الرؤساء بشأن فرض حظر كامل على ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وروسيا”.