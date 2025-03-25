الرياضة أخضر الشاطئية يواجه تايلاند في ربع نهائي كأس آسيا 2025

الرياض – هاني البشر يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية غدًا الأربعاء نظيره منتخب تايلاند، ضمن مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، المقامة حاليًا في مدينة بتايا بمملكة تايلاند، والمؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، المقرر إقامتها في جمهورية سيشيل خلال شهر مايو المقبل. ميدانيًا، أنهى أخضر الشاطئية استعداداته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الملعب الترابي الرديف لشاطئ مارينا جومتين، تحت قيادة المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك. وكان أخضر الشاطئية قد تأهل إلى دور ربع النهائي، بعد أن حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية، التي ضمت منتخبات اليابان، والصين، والعراق، بعد أن جمع 6 نقاط من فوزين على الصين والعراق، فيما تأهل منتخب تايلاند متصدرًا للمجموعة الأولى. ويسعى أخضر الشاطئية لتحقيق الفوز في المباراة، والتأهل إلى نصف النهائي، مواصلًا مشواره نحو الصعود إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.