27 مارس.. يوم “مبادرة السعودية الخضراء”

البلاد : جدة

تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفاء بـ”يوم مبادرة السعودية الخضراء”، في 27 مارس 2025م، وهو مناسبة وطنية تبرز التزام المملكة الراسخ بمكافحة تداعيات تغير المناخ وتعزيز ثقافة العمل البيئي.

ومع اقتراب هذه المناسبة، يؤكد أفراد المجتمع على التزامهم بالاستدامة ودعمهم لجهود الحفاظ على البيئة، مما يُظهر الوعي العميق وروح المسؤولية البيئية المترسّخة في المملكة.

وأطلقت مبادرة السعودية الخضراء عدّة حملات تفاعلية طوال شهر رمضان المبارك؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز الأفراد على تبني الممارسات البيئية المستدامة.

وفي هذا الإطار، لا يزال باب المشاركة مفتوحًا أمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لإضافة صورهم إلى “لوحة الصور الخاصة بيوم مبادرة السعودية الخضراء”، وتجسد هذه اللوحة بشكل واضح مدى التزام المجتمع السعودي بالممارسات الصديقة للبيئة وترسيخ دوره الفاعل في تحقيق الاستدامة.

ويواصل “نمور” -شخصية مبادرة السعودية الخضراء- إلهام الشباب والأطفال للمشاركة في تحدّي “30 خطوة إيجابية للحفاظ على البيئة الطبيعية”، مجسّدًا القيم والممارسات البيئية المستدامة التي يعتمدها سكان المملكة بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وخصوصًا الشباب خلال الشهر الفضيل، وسيتم الإعلان عن الفائزين الثلاثة بالتحدّي في يوم مبادرة السعودية الخضراء تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة والمُلهمة للآخرين.

ويمكن المشاركة في احتفالات يوم مبادرة السعودية الخضراء, التي تبقّت أيام قليلة على إغلاق باب المشاركة في “لوحة الصور الخاصة بيوم مبادرة السعودية الخضراء” من خلال إبراز الممارسات المستدامة خلال شهر رمضان المبارك، فيما لا تزال المشاركة متاحة أيضًا في تحدّي “30 خطوة إيجابية” للحفاظ على البيئة الطبيعية، والتفاعل من المشاركين عبر حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي مع إضافة الوسم (#رمضان_الخير والوسم #يوم_مبادرة_السعودية_الخضراء).

ومن خلال رؤية شاملة تجمع مختلف فئات المجتمع، يمثّل يوم مبادرة السعودية الخضراء دعوة مفتوحة للمشاركة في العمل المناخي ونشر ثقافة المسؤولية البيئية، تمهيدًا لتحقيق الأهداف الوطنية الطَموحة في مجال الاستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.