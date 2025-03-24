233 مليار ريال واردات سلعية

البلاد – الرياض

بلغت واردات السعودية السلعية خلال الربع الرابع 2024 نحو 233 مليار ريال، بارتفاع قدره 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017 ، ونحو 12 مليار ريال (5 %) مقارنة بالربع الثالث ، حسب بيانات هيئة الإحصاء.

وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للسعودية بنحو 59.7 مليار ريال وبنسبة 26 % من إجمالي قيمة الواردات خلال الربع الرابع ، وجاءت كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات في المركزين الثاني والثالث بحصة 9 % و5 % على التوالي. وكانت الصادرات السعودية غير البترولية ، قد حققت ارتفاعًا بنسبة 18.1 % في ديسمبر الماضي ، مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2023، كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.4 % في نفس الفترة. بحسب إحصاءات التجارة الدولية للربع الرابع.

ويواصل بنك التصدير والاستيراد السعودي دوره الكبير في تعزيز المنظومة ، حيث قدم 67 مليار ريال خلال السنوات الأخيرة ، توزعت ما بين التمويل والتأمين، بغرض تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع في الأسواق العالمية.