الرياضة 128 بطولة رمضانية في رابطة الهواة لكرة القدم

الرياض ـ هاني البشر

أعلنت رابطة الهواة لكرة القدم، عن ختام البطولات التنشيطية التي نظمتها خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ، تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم. وشهدت البطولات التنشيطية إقامة 128 بطولة في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، بمشاركة 1759 فريقا، وأكثر من 46 ألف لاعب، تنافسوا في 3596 مباراة. وأكد عادل الفقي رئيس مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم، أن الرابطة تعمل على زيادة نسبة ممارسي الرياضة والأنشطة البدنية، للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والاهتمام بجميع الفئات العمرية بتهيئة الاماكن المخصصة لهم لمزاولة رياضة كرة القدم؛ وفق اعلى المقاييس الاحترافية، بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وبإشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومتابعة من سموّ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.