وساطة تمويلية

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص لشركة “العناية الائتمانية” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 5 شركات في المملكة ، وذلك في إطار سعي البنك إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة لتعزيز مستوى الشمول المالي لدى المجتمع.

تسجيل عقاري

بدأ السجل العقاري استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ159 قطعة عقارية في جزء من حي النقابة بمحافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة ، مؤكدا وجوب تسجيل الملاك لعقاراتهم الواقعة في نطاق الحي تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم 26 يونيو القادم، حيث يمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري تفاديا للعقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

واشنطن وبكين

دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، إلى “حوار” مع واشنطن وذلك أمام منتدى في بكين حضره رجال أعمال أميركيون بارزون وسيناتور أميركي من حلفاء الرئيس دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات لي تشيانغ خلال اجتماع مع السيناتور الأميركي الجمهوري ستيف داينز ، وفق وكالة “فرانس برس” ، واعتبرت زيارة ستيف داينز محاولة لتخفيف التوتر في العلاقات ومسعى لعقد قمة بين ترامب والرئيس شي جين بينغ.