مواعيد عمل “الجوازات” خلال إجازة العيد

الرياض : البلاد

أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل في إدارات الجوازات وشعبها في مناطق المملكة ومحافظاتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر)، وإمكانية الاستفادة من خدمة تواصل، التي تمكن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وأوضحت أن أوقات العمل خلال شهر رمضان في شعبة جوازات حي الرمال بمدينة الرياض من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00، وستعمل شعبتي جوازات الصيرفي مول والتحلية مول في محافظة جدة حتى نهاية دوام يوم الجمعة 28 رمضان 1446هـ من الساعة 21:00 إلى الساعة 2:00، وإدارات الجوازات في المناطق والمحافظات الأخرى، ستكون أوقات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00، باستثناء إدارة جوازات منطقة حائل من الساعة 12:00 حتى الساعة 15:00.

وبينت الجوازات أن أوقات العمل خلال إجازة عيد الفطر في شعبة جوازات حي الرمال بالرياض ستكون من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:30، وفي إدارة جوازات منطقة حائل من الساعة 10:00 حتى الساعة 14:00، وإدارات الجوازات في المناطق والمحافظات من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:30، فيما سيكون أول أيام عيد الفطر إجازة رسمية في جميع إدارات الجوازات وشعبها بمختلف المناطق.