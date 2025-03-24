رونالدو يقود البرتغال لعبور الدنمارك إلى نصف نهائي الأمم الأوروبية

البلاد- جدة
تأهل منتخب البرتغال إلى نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على نظيره الدنمارك 2/5، في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي البطولة.
وكان منتخب البرتغال قد خسر في مباراة الذهاب بهدف دون رد، لكنه فاز في مجموع المباراتين بنتيجة (5/3)، ليحجز مقعدًا في نصف النهائي؛ حيث ضرب منتخب البرتغال موعدًا ناريًا ضد منتخب ألمانيا في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.
أهداف مباراة البرتغال والدنمارك
وأهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعد تنفيذ في غاية الغرابة من الدون قائد البرتغال، فيما سجل البرتغال الهدف الأول عن طريق أندرسون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38.
وعادل راسموس كريستنسن النتيجة لصالح منتخب الدنمارك في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، قبل أن يخطف كريستيانو رونالدو التقدم في الدقيقة 72.
وخطف كريستيان إيريكسين الهدف الثاني لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بعد خطأ فادح من المدافع البرتغالي روبن دياز.
وسجل فرانسيسكو ترينكاو الهدف الثالث لمنتخب البرتغال في الدقيقة 87 من عمر المباراة، ليعطي الآمال لمنتخب بلاده مرة أخرى في التأهل إلى نصف النهائي.
🇵🇹 كريستيانو رونالدو يسجل هدفًا لمنتخب البرتغال ويصل إلى 929 هدفًا في مسيرته حتى الآن! ✨#دوري_الأمم_الأوروبية pic.twitter.com/ZBsg4aEMrW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025
وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بفوز البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما نجح ترينكاو في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 91.
وسجل جونزالو راموس الهدف الخامس لمنتخب البرتغال في الدقيقة 115 من عمر اللقاء، ليحسم تأهل منتخب البرتغال إلى نصف نهائي الأمم الأوروبية.
ترينكاو يضيف الهدف الرابع للبرتغال#دوري_الأمم_الأوروبية #البرتغال_الدنمارك pic.twitter.com/rOKVZ85WyA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025