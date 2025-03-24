رونالدو يقود البرتغال لعبور الدنمارك إلى نصف نهائي الأمم الأوروبية

🇵🇹 كريستيانو رونالدو يسجل هدفًا لمنتخب البرتغال ويصل إلى 929 هدفًا في مسيرته حتى الآن! ✨#دوري_الأمم_الأوروبية pic.twitter.com/ZBsg4aEMrW

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025