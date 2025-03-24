تكريم رونالدو بعد دخوله موسوعة “جينيس”

البلاد- جدة حرص الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على تكريم النجم كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف النصر، قبل مواجهة منتخبي البرتغال والدنمارك في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتنافس منتخبا البرتغال والدنمارك في في إياب دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية، بعد فوز ” أحفاد الفايكينج” بهدف نظيف ذهابًا على ملعبهم. وتجح رونالدو ورفاقه في تجاوز المنتخب الدنمركي بمجموع المباراتين 3/5، سجل منها رونالدو، وأهدر ضربة جزاء في بداية اللقاء. وحصل رونالدو على التكريم بعد دخول موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية وتحقيق 132 انتصارًا رفقة المنتخب البرتغالي عبر مسيرته الدولية. تجدر الإشارة إلى أن كريستيانو رونالدو يعتلي صدارة هدافي دوري روشن السعودي في الموسم الجاري بـ 19 هدفًا سجلها بقميص فريقه النصر.