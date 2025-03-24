تعرف على موعد مباراة الأخضر واليابان والقناة الناقلة

الرياضةتعرف على موعد مباراة الأخضر واليابان والقناة الناقلة صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1446 هـ 24 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تترقب جماهير الكرة السعودية مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الياباني، في تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. ويحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الياباني في تمام الواحدة و35 دقيقة من ظهر غد الثلاثاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة والربع مساءً بتوقيت اليابان. وتنقل قنوات “بي إن سبورتس” مباراة الأخضر ضد اليابان عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر. ويحتل المنتخب الوطني السعودي المركز الثالث في ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026 برصيد 9 نقاط، في حين يحتل “الساموراي” الصدارة بـ 19 نقطة وضمن التأهل إلى المونديال. وكان لقاء الجولة الثالثة في جدة قد انتهى بفوز اليابان على الأخضر السعودي بهدفين دون رد.