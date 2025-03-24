تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي الأمم الأوروبية

البلاد- جدة
أسدل الستار على منافسات ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية؛ حيث اكتمل عقد المربع الذهبي لنصف النهائي البطولة، بعد فوز منتخب فرنسا على كرواتيا في مباراة ماراثونية امتدت إلى 120 دقيقة، وحسمت بركلات الترجيح.
وتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف النهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا، فيما تجاوزت ألمانيا عقبة المنتخب الإيطالي، كما ضمنت البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، مقعدًا وسط الكبار في المعترك القاري، على حساب الدنمارك.
ويواجه منتخب البرتغال نظيره ألمانيا، بينما يلعب منتخب فرنسا ضد نظيره الإسباني في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.