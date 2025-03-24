الرياضة

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي الأمم الأوروبية

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1446 هـ      24 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أسدل الستار على منافسات ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية؛ حيث اكتمل عقد المربع الذهبي لنصف النهائي البطولة، بعد فوز منتخب فرنسا على كرواتيا في مباراة ماراثونية امتدت إلى 120 دقيقة، وحسمت بركلات الترجيح.

 

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف النهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا، فيما تجاوزت ألمانيا عقبة المنتخب الإيطالي، كما ضمنت البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، مقعدًا وسط الكبار في المعترك القاري، على حساب الدنمارك.

 

ويواجه منتخب البرتغال نظيره ألمانيا، بينما يلعب منتخب فرنسا ضد نظيره الإسباني في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

وجاءت مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية كالتالي:
الأربعاء 4 يونيو 2025| ألمانيا ضد البرتغال على ملعب «أليانز أرينا».
الخميس 5 يونيو 2025| إسبانيا ضد فرنسا على ملعب «مرسيدس أرينا».

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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