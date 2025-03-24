تسليم 16.5 مليون شحنة حتى 20 رمضان

الرياض : البلاد

كشفت الهيئة العامة للنقل عن تجاوز عدد الشحنات البريدية التي تم تسليمها من قبل الشركات المرخصة خلال شهر رمضان حاجز 16.5 مليون شحنة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان الجاري، محققةً بذلك أرقامًا قياسية تعكس النمو المتسارع في قطاع نقل الطرود بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أنها سجلّت في اليوم الـ19 رمضان الجاري أعلى عدد يومي لتسليم الشركات المرخصة للمستفيدين بواقع 1,036,660 شحنة، وهو ما يُعد ضعف المتوسط اليومي السنوي، بنسبة نمو تبلغ 110%، ويعكس الاستعداد التشغيلي العالي في التعامل مع ذروة الطلب خلال المواسم الكبرى.

وأكدت الهيئة أن المؤشرات تعكس حيوية القطاع وتطور بنيته التشغيلية، مشيرةً إلى أن الشركات المرخصة ملزمة بتقديم خدماتها ضمن معايير تنظيمية تشمل دقة التسليم للمستفيدين حسب المواقع المتفق عليها، والحفاظ على سرية البيانات ومحتويات الشحنات، والاستجابة الفعّالة لملاحظات وبلاغات العملاء، بما يسهم في تعزيز الثقة في خدمات نقل الطرود.

وتواصل الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل جولاتها التفقدية على شركات نقل الطرود، لضمان جودة الخدمات وكفاءة سير الأعمال ضمن خططها التشغيلية للمواسم، بما يعزز من جاهزية القطاع ويواكب حجم الطلب المتزايد خلال الفترات الموسمية.

وأشارت هيئة النقل إلى أن هذا النمو اللافت يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها تغير سلوك المستهلك نحو التسوق الرقمي، وارتفاع معدلات الطلب عبر المتاجر الإلكترونية، إلى جانب التوسع المتسارع في التجارة الإلكترونية داخل المملكة، وهو ما أسهم في رفع كفاءة التشغيل وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية المقدمة لتلبية تطلعات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.