الحج: تطعيم الحمى الشوكية إلزامي لحجاج الداخل

البلاد ــ جدة

أكدت وزارة الحج والعمرة أن تطعيم الحمى الشوكية إلزامي للمواطنين والمقيمين داخل المملكة الراغبين في أداء مناسك حج 1446هـ، مشيرةً إلى أنه لا يمكن استعراض أو شراء باقات الحج من دون هذا التطعيم.

ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ التطعيمات الموصى بها لحجاج الداخل؛ من أجل أداء المناسك بصحة وأمان، ولضمان سلامة ضيوف الرحمن.

وأوصت بأخذ لقاح الإنفلونزا، وكذلك كوفيد 19؛ من أجل موسم حج آمن، داعيةً إلى حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق “صحتي”.

إلى ذلك، دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن، إلى الاستفادة من قنوات الدعم والمساندة المتاحة على مدار الساعة، مؤكدة أن فرقها وفرق الجهات المختصة تعمل بشكلٍ متكاملٍ؛ لضمان راحة وسلامة المعتمرين طيلة رحلتهم الإيمانية.

وأوضحت الوزارة أن بإمكان المعتمرين التواصل مع مركز العناية بضيوف الرحمن عبر الرقم 1966 للحصول على المساعدة والإرشاد، فيما خُصص الرقم 997 لخدمات الإسعاف والطوارئ الطبية، إلى جانب الرقم 911 للحالات الأمنية والطوارئ، بينما يُمكن الاستفادة من خدمات الاستشارات الصحية والطبية من خلال الرقم 937 التابع لوزارة الصحة.

وأكّدت أن هذه الأرقام تأتي في إطار تسهيل تجربة المعتمر، وتوفير بيئة آمنة ومطمئنة تُمكّنه من أداء نسكه بكل يسرٍ وطمأنينة، مشيرة إلى أن جميع قنوات الدعم مستعدة على مدار اليوم للاستجابة لأيّ طارئ أو استفسار، بما يعكس العناية الفائقة بضيوف بيت الله الحرام.