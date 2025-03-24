الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة اليابان ضمن تصفيات كأس العالم

البلاد- جدة

اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب اليابان مساء غد الثلاثاء على “استاد سايتاما 2002″، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب المباراة “استاد سايتاما 2002” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.