استقبال طلبات التأهيل لوظائف القطاع المالي

البلاد – الرياض

بدأت هيئة السوق المالية أمس الأحد، استقبال طلبات الالتحاق بالدورة الخامسة عشر من برنامج تأهيل المتفوقين حديثي الخريجين من الجامعات السعودية وبرامج الابتعاث ، للتدريب العملي والنظري المكثف في مختلف التخصصات ذات الصلة، للحصول على شهادات مهنية متخصصة تدعم مسيرتهم المهنية، مما يزيد من فرص توظيفهم في مختلف القطاعات المالية والاستثمارية.

يستمر استقبال الطلبات حتى 15 من أبريل المقبل، على أن يتم إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال الفترة من 7 وحتى الـ 20 من مايو، وسيتم إعلان النتائج بعد ذلك في الـ 26 من الشهر نفسه، فيما سيبدأ البرنامج اعتباراً من الـ 17 يونيو القادم.

وأكد وكيل الهيئة للموارد المؤسسية مروان بن عبدالعزيز السديس ، حرص الهيئة على استقطاب الكفاءات العلمية المميزة والمتفوقة ، لإكسابهم الخبرات العملية اللازمة على رأس العمل لتقترن بالتفوق العلمي، ما يعزز فرصة تخريج نماذج عملية وقيادية تمتلك مستقبلاً واعداً في القطاع المالي بشكل عام.