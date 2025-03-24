إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني”

الرياض : البلاد

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا و21 مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج “سكني”، من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر مارس 2025م.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر مارس، خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة،مبينًا أن إيداع الدعم السكني يأتي، بهدف دعم المستفيدين لتملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف ابن ماضي أن برنامج الدعم السكني يقدم 11 حلًا تمويليًا؛ بهدف تسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن الملائم.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يُقدم خدمات برامج الدعم السكني عبر أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما يوفر خدمة المستشار العقاري؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.