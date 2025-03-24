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أمير القصيم يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1446 هـ      24 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : البلاد

 وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة لها، والقطاعات الأمنية والخدمية في المنطقة، باستمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

 وأكد أهمية تيسير شؤون المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ حرصًا منه على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم ومتابعة سير أعمال موظفي الإمارة ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية المكلفين بالعمل خلال عطلة العيد.

 ولفت الأمير فيصل بن مشعل النظر إلى استمرارية التواصل عبر تطبيق “صوت المواطن” الإلكتروني التابع لإمارة المنطقة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على التسهيل على المواطنين والمقيمين وتسيير أمورهم دون تأخير.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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