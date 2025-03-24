أمير الشرقية يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

البلاد ــ الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس، رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية بدر بن سليمان الرزيزاء، بمناسبة اختتام فعاليات النسخة الثانية من موسم القادسية الرمضاني.

وكرّم سمو أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء الفائزين بالمركز الأول في مسابقة نادي القادسية لتحفيظ القرآن الكريم، حيث فاز أصيل مفوز بالمركز الأول في الفرع الأول، وحقق عبدالله السماعيل المركز الأول في الفرع الثاني، بينما جاء محمود فلاته في صدارة الفرع الثالث، وفاز علي المغلق بالمركز الأول في الفرع الرابع.

من جهته، أعرب الرزيزاء عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته لموسم القادسية الرمضاني في نسخته الثانية، مشيرًا إلى أن فعاليات الموسم تأتي في إطار دعم مستهدفات إستراتيجية الرياضة في المملكة، من خلال نشر الثقافة الرياضية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإبراز الدور التكاملي للأندية في الجوانب الثقافية والاجتماعية إلى جانب دورها الرياضي.

وفي ختام اللقاء، تسلّم سمو أمير المنطقة الشرقية هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية.