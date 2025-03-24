أمانة جدة تتلف 13 طنًا من الدواجن

البلاد : جدة

أتلفت أمانة محافظة جدة أكثر من 13 طنًا من منتجات الدواجن، إلى جانب أكثر من 26 ألف مادة غذائية فاسدة، بعد ضبط موقع عشوائي يُستخدم لتخزين وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في حي المنارات.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وبالتعاون مع بلدية أم السلم، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، تمكنت من ضبط الموقع المخالف الذي جرى استغلاله لتخزين وبيع مواد مجهولة المصدر، تفتقر للاشتراطات الصحية والنظامية.

وبينت أن الحملة أسفرت عن إتلاف أكثر من 13 طنًا من منتجات الدواجن الفاسدة من نوع “مسحب”، إضافة إلى ضبط أكثر من 26 ألف مادة غذائية منتهية الصلاحية، شملت مواد جافة ومعلبة ظهرت عليها علامات التلف, كما جرى مصادرة 12 ثلاجة وتسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية بعد التأكد من سلامتها، إلى جانب سحب مركبة كانت تُستخدم في توزيع المواد المخالفة.

وأفادت أنه شارك في الحملة كل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، وهيئة الغذاء والدواء، والدفاع المدني، والضبط الميداني، وذلك في إطار الجهود المشتركة لرصد ومعالجة المخالفات والظواهر السلبية.

وأكدت أمانة جدة استمرار حملاتها الرقابية على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، ضمن جهودها لتعزيز السلامة الغذائية وتحسين المشهد الحضري.