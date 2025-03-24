الرياضة أخضر الشاطئية يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2025

الرياض – هاني البشر

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2025، بعد فوزه على منتخب العراق بنتيجة 3-2، في ختام دور المجموعات للبطولة المقامة في مملكة تايلاند، والمؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، المقرر إقامتها في جمهورية سيشيل خلال مايو المقبل. سجّل أهداف المنتخب الوطني كل من ماجد شمهاني، وأحمد الهمامي، ووليد اليوبي، ليؤكد المنتخب تأهله إلى دور الثمانية، ويواصل مشواره في البطولة. وسيواجه المنتخب في الدور ربع النهائي؛ إما منتخب تايلاند أو الكويت، حيث سيبدأ غدًا استعداداته للمباراة المقبلة، ساعيًا لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والمنافسة على التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية. وشهدت المباراة تألق خالد وهيب، الذي حصل على جائزة رجل المباراة، المقدمة من اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.