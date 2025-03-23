محطات جديدة

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات – ساسكو افتتاح 5 محطات جديدة في كل من الرياض، والمدينة المنورة. وأوضحت عبر منصة إكس، إن المحطات الجديدة تقع في كل من طريق الأمير فيصل بن بندر حي النرجس، طريق الثمامــة حــي الربيع، شارع النبع حي طويق، طريق الإمام عبد الله بن سعود القادسية في الرياض، وشارع صلاح الدين الأيوبي حي السد في المدينة المنورة.

فرص استثمارية

طرحت أمانة منطقة الرياض حزمة من الفرص الاستثمارية المتنوعة للعام 2025، عبر منصة “فرص” الإلكترونية، وتضمنت الفرص المطروحة أكثر من عشرين موقعًا استثماريًا تغطي مختلف الأنشطة، بمساحات تجاوزت 175 ألف متر مربع، شملت أنشطة تجارية، تجارية سكنية متعددة الأنشطة، أركانًا قائمة، أندية رياضية متنقلة، إضافةً إلى مقهى وصراف آلي.

مطار هيثرو

استأنف مطار هيثرو في لندن عملياته بكامل طاقته السبت، بعد يوم من حريق أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا، ما سبب فوضى عالمية في حركة السفر. وكافح قطاع السفر لإعادة توجيه المسافرين وإعادة ترتيب جداول رحلات شركات الطيران المتعثرة بعد الحريق الهائل في محطة كهرباء فرعية تغذي المطار.