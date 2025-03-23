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مبادرة لإثراء التجربة الدينية لقاصدي المسجد الحرام

صحيفة البلادaccess_time24 / رمضان / 1446 هـ      23 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ مكة المكرمة
أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ‫مبادرة “توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا” تزامنًا مع العشر الأواخر، لتقديم خدمات إثرائية تعبّدية لهم، وتعزيز رحلتهم الإيمانية.
‏وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس‬، أن “توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا”، تعدّ من أكبر المبادرات لإثراء تجربة القاصدين والزائرين في شهر رمضان، وشرفًا للرئاسة ومرتكزًا محوريًا لمنطلقاتها؛ وفق التخصصات الدينية، وضمن إستراتيجياتها لإثراء تجربة القاصدين إيمانيًا، وتهيئة البيئة التعبّدية، وتقديم برامج توعوية وتوجيهية نوعية، مع الإجابة على تساؤلاتهم الشرعية، من خلال استثمار التقنية والتطبيقات الذكية.
‏تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج، التي تسعى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي من خلالها إلى تحقيق أعلى مستويات الخدمة الإثرائية في شهر رمضان، والارتقاء بتجربة قاصدي الحرمين الشريفين؛ بما يعكس رسالة ‫المملكة السامية في خدمة ‏الإسلام والمسلمين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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