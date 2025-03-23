مبادرة لإثراء التجربة الدينية لقاصدي المسجد الحرام

البلاد ــ مكة المكرمة

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ‫مبادرة “توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا” تزامنًا مع العشر الأواخر، لتقديم خدمات إثرائية تعبّدية لهم، وتعزيز رحلتهم الإيمانية.

‏وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس‬، أن “توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا”، تعدّ من أكبر المبادرات لإثراء تجربة القاصدين والزائرين في شهر رمضان، وشرفًا للرئاسة ومرتكزًا محوريًا لمنطلقاتها؛ وفق التخصصات الدينية، وضمن إستراتيجياتها لإثراء تجربة القاصدين إيمانيًا، وتهيئة البيئة التعبّدية، وتقديم برامج توعوية وتوجيهية نوعية، مع الإجابة على تساؤلاتهم الشرعية، من خلال استثمار التقنية والتطبيقات الذكية.

‏تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج، التي تسعى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي من خلالها إلى تحقيق أعلى مستويات الخدمة الإثرائية في شهر رمضان، والارتقاء بتجربة قاصدي الحرمين الشريفين؛ بما يعكس رسالة ‫المملكة السامية في خدمة ‏الإسلام والمسلمين.