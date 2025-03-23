مبادرات سعودية رائدة.. أرامكو تستخلص الكربون من الغلاف الجوي

البلاد – الظهران

أطلقت أرامكو السعودية أول وحدة تجريبية لاستخلاص الهواء المباشر لثاني أكسيد الكربون في المملكة، لها القدرة على إزالة 12 طنًا من الكربون سنويًا من الغلاف الجوي ، ويتم تطويرها بالتعاون مع شركة سيمنز للطاقة ، بهدف توسيع نطاق هذه التقنية. وتعتزم أرامكو السعودية استخدام هذه المنشأة كمنصة اختبار للجيل القادم من مواد احتجاز ثاني أكسيد الكربون في مناخ المملكة المتنوع ، كما تسعى أيضًا إلى تحقيق تخفيضات في التكاليف يمكن أن تساعد على تسريع تطبيق تقنيات استخلاص الكربون في المنطقة. وقال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو السعودية علي المشاري: “من المرجّح أن تؤدي التقنيات التي تستخلص ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة دورًا مهمًا في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي في المستقبل. تواصل المملكة جهودها الكبيرة ومبادراتها الرائدة للحدِّ من الانبعاثات وحماية الكوكب ، وأطلقت البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعمل على رسم خارطة طريق شاملة تستهدف توطين التقنيات المتقدمة في مجال إدارة الكربون، وتعزيز الحلول المتكاملة لمواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي.

كما أطلقت السعودية المرحلة الأولى لمركز إقليمي ضخم لاحتجاز والتقاط ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مدينة الجبيل بطاقة استيعابية 9 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2027م، وبطاقة قصوى تصل إلى 44 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035م ، ومصنعًا كبيرًا لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، ويحوّل نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا إلى منتجات مفيدة كالأسمدة والميثانول، كما تمتلك معامل متطورة للاستخلاص المعزز للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون، ويقوم بفصل وتخزين 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا.