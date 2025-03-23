لتتولى إيصالها إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.. منصة «إحسان» تبدأ في استقبال زكاة الفطر رقمياً

البلاد ــ الرياض

كشفت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” عن بدء استقبال إخراج زكاة الفطر رقميًا لتتولى إيصالها إلى مستحقيها في وقتها الشرعي، وذلك في مختلف مناطق المملكة، وفقًا لأوجه البر المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية لمنصة إحسان برئاسة، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.

وتستقبل المنصة طلبات توكيل “زكاة الفطر” من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها، حيث يمكن للمحسنين اختيار المنطقة الإدارية وتحديد عدد الأفراد المراد إخراج الزكاة عنهم بسهولة وأمان.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مسارات الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الخامسة, من منطلق تمكين المجتمع خلال مواسم الخير والإحسان وتسهيل إخراج الزكاة وضمان وصولها بسرعة وموثوقية إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.

وتواصل الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الخامسة استقبال مساهمات المحسنين والباذلين خلال الحملة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، وصندوق إحسان الوقفي، بكل موثوقية وأمان من خلال تطبيق المنصة أو موقعها الإلكتروني https://ehsan.sa أو عبر الرقم الموحد 8001247000.

يُذكر أن منصة إحسان تهدف إلى تمكين القطاع الخيري وتعظيم أثره، وتسهيل تقديم التبرعات رقمية بموثوقية وأمان، وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، وبإشراف 13 جهة حكومية.