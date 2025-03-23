الرياضة“كانسيلو” خارج حسابات ديربي الهلال والنصر صحيفة البلادaccess_time24 / رمضان / 1446 هـ 23 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة ازداد موقف البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن الهلال، صعوبة في اللحاق بديربي الرياض أمام النصر في قمة دوري روشن السعودي. وكان كانسيلو قد تعرض للإصابة، وغاب على إثرها عن مباريات الهلال الماضية، حيث عوض غيابه اللاعب حمد اليامي في شغل مركز الظهير الأيمن. وأصبح الظهير البرتغالي بنسبة كبيرة تتخطى الـ 90% خارج ديربي الهلال والنصر؛ لعدم تماثله للشفاء. ويستضيف ملعب المملكة أرينا ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الرابع من أبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي.