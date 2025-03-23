الرئيسية
/
/
/
/
/
رينارد يستقر على تشكيل الأخضر أمام اليابان
الرياضة

رينارد يستقر على تشكيل الأخضر أمام اليابان

صحيفة البلادaccess_time24 / رمضان / 1446 هـ      23 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استقر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الوطني السعودي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليابان المرتقبة.

ويلعب الأخضر أمام مضيفه الياباني ظهر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويغيب عن تشكيلة الأخضر السعودي عدة نجوم في مقدمتهم الثلاثي سعود عبدالحميد، ومحمد كنو، وحسن كادش بداعي الإصابة.

وجاء التشكيل الأقرب للمنتخب الوطني السعودي أمام نظيره الياباني على النحو التالي:

نواف العقيدي في حراسة المرمى.

مهند شنقيطي، وعلي مجرشي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ونواف بوشل في الدفاع.

فيصل الغامدي، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير في خط الوسط.

سالم الدوسري، وفراس البريكان، وأيمن يحيى في خط الهجوم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *