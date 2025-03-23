رينارد يستقر على تشكيل الأخضر أمام اليابان

البلاد- جدة

ويلعب الأخضر أمام مضيفه الياباني ظهر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويغيب عن تشكيلة الأخضر السعودي عدة نجوم في مقدمتهم الثلاثي سعود عبدالحميد، ومحمد كنو، وحسن كادش بداعي الإصابة.

وجاء التشكيل الأقرب للمنتخب الوطني السعودي أمام نظيره الياباني على النحو التالي:

نواف العقيدي في حراسة المرمى.

مهند شنقيطي، وعلي مجرشي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ونواف بوشل في الدفاع.

فيصل الغامدي، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير في خط الوسط.

سالم الدوسري، وفراس البريكان، وأيمن يحيى في خط الهجوم.