تمديد التداول للصفقات المتفاوض عليها

البلاد – الرياض

مددت “تداول” السعودية ساعات التداول للصفقات المتفاوض عليها فقط، من خلال جلسات إضافية لهذا النوع من الصفقات ، مشددة على وجوب توافقها مع متطلبات الحدود السعرية اليومية ومتطلبات الحد الأدنى لقيمة الصفقة. وتهدف “تداول” بهذه الخطوة إلى تعزيز قدرتها التنافسية العالمية. ويشمل التمديد:

– جلسة ما قبل مزاد الافتتاح لتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها قبل مزاد الافتتاح من الساعة 5 صباحًا حتى 9:15 صباحًا.

– جلسة السوق مغلقة: لتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها بعد إغلاق السوق خلال أيام التداول، لأدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة من 3 – 4 مساءً، وستكون متاحة للأسهم، وصناديق الاستثمار المغلقة، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة من 3:20 مساءً وحتى الساعة 4 مساءً.

– جلسة ما بعد الإغلاق: بناءً على طلب يُقدم إلى تداول السعودية، ستسمح هذه الجلسة بتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها بعد جلسة الإغلاق من الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً.

وشددت “تداول” على توافق الصفقات التي يتم تنفيذها في جميع الجلسات الإضافية مع متطلبات الحدود السعرية اليومية ومتطلبات الحد الأدنى لقيمة الصفقة.