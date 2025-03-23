الإقتصاد

تمديد التداول للصفقات المتفاوض عليها

صحيفة البلادaccess_time24 / رمضان / 1446 هـ      23 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
مددت “تداول” السعودية ساعات التداول للصفقات المتفاوض عليها فقط، من خلال جلسات إضافية لهذا النوع من الصفقات ، مشددة على وجوب توافقها مع متطلبات الحدود السعرية اليومية ومتطلبات الحد الأدنى لقيمة الصفقة. وتهدف “تداول” بهذه الخطوة إلى تعزيز قدرتها التنافسية العالمية. ويشمل التمديد:
– جلسة ما قبل مزاد الافتتاح لتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها قبل مزاد الافتتاح من الساعة 5 صباحًا حتى 9:15 صباحًا.
– جلسة السوق مغلقة: لتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها بعد إغلاق السوق خلال أيام التداول، لأدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة من 3 – 4 مساءً، وستكون متاحة للأسهم، وصناديق الاستثمار المغلقة، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة من 3:20 مساءً وحتى الساعة 4 مساءً.
– جلسة ما بعد الإغلاق: بناءً على طلب يُقدم إلى تداول السعودية، ستسمح هذه الجلسة بتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها بعد جلسة الإغلاق من الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً.
وشددت “تداول” على توافق الصفقات التي يتم تنفيذها في جميع الجلسات الإضافية مع متطلبات الحدود السعرية اليومية ومتطلبات الحد الأدنى لقيمة الصفقة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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