بدء المحادثات الأوكرانية الأميركية في الرياض

البلاد : الرياض

بدأت في السعودية، اليوم (الأحد)، محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين لبحث وقف جزئي لإطلاق النار في الحرب مع روسيا، بحسب ما أفاد وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.

وقال عمروف الذي يرأس الوفد الأوكراني: «بدأنا الاجتماع مع الفريق الأميركي في الرياض»، مضيفاً: «يتضمن جدول الأعمال مقترحات لحماية منشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية».

وعقد في مدينة جدة السعودية محادثات أميركية – أوكرانية في 11 مارس الجاري في مسعى لترميم العلاقات بين البلدين، ووضع إطار عمل حاسم لاتفاقية سلام وإنهاء الحرب مع روسيا.

ويعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في أوكرانيا، وتحدث هذا الأسبوع مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.