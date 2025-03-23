النصر يستأنف تحضيراته لديربي الهلال

الرياضةالنصر يستأنف تحضيراته لديربي الهلال صحيفة البلادaccess_time24 / رمضان / 1446 هـ 23 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة يستأنف فريق الكرة الأول بنادي النصر تدريباته؛ استعدادًا لديربي الرياض أمام الهلال في قمة مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي. ويتنافس الهلال والنصر في الرابع من أبريل المقبل على ملعب المملكة أرينا في ديربي الرياض، بمنافسات دوري روشن. وكان الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 8 أيام قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية اليوم الأحد استعدادًا لديربي الهلال. ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب الوصافة.