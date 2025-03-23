الغذاء والدواء ترفع جاهزيتها لضمان صحة ضيوف الرحمن

البلاد ــ مكة المكرمة

تُواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء جهودها المكثفة استعدادًا لموسم الحج، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية والمشاركة الفاعلة في فرضيات مشتركة تعزز الجاهزية والاستجابة السريعة للحوادث الصحية، بما يضمن صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وخلال شهر رمضان، شاركت الهيئة بفاعلية في أعمال المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بمستشفى منى؛ لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ودعم الجهود الوقائية.

وضمن هذه الجهود، نظمت الهيئة في مكة المكرمة ورشة عمل متخصصة تحت عنوان “التسمم الغذائي”، استهدفت منسوبيها المكلفين بالعمل في المركز.

وشملت الورشة شرحًا لآليات التعامل السريع مع الحالات المشتبه بها، مع تسليط الضوء على الإجراءات النظامية المتبعة وأهمية الإبلاغ الفوري والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة. ويُعنى المركز بإدارة الأزمات والكوارث الصحية خلال موسم الحج، كما يعّد نقطة التقاء جميع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التكامل والجاهزية وتوحيد الجهود في التعامل مع الحالات الطارئة الصحية والبلاغات وإدارة المخاطر، ومتابعة المواقف الصحية بشكل لحظي ويسهم في اتخاذ القرارات الفورية وتفعيل خطط الطوارئ والتدخل السريع إلى جانب الإشراف على جاهزية المرافق الصحية وضمان سرعة الاستجابة للحوادث بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

إلى جانب ذلك، شارك مكتب الهيئة في مكة المكرمة بفعالية مشتركة لحادثة افتراضية للتسمم الغذائي، نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة السياحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وأمانة العاصمة المقدسة؛ بهدف قياس جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع مثل هذه الحوادث، وتعزيز التعاون والتكامل بينها، فضلًا عن تقييم الخطط التشغيلية للطوارئ لضمان الاستجابة الفعالة والسيطرة السريعة على الفاشيات الغذائية.

وتندرج هذه المبادرات ضمن المهام الرقابية والإشرافية التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمالًا لجهودها التوعوية والوقائية خلال موسم الحج. كما تواصل الهيئة عمليات الرقابة والتفتيش الميداني عبر فروعها ومكاتبها المختلفة.