الرياضة الأخضر يواصل استعداده لليابان.. ورينارد يتحدث للإعلام

البلاد- الرياض واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. أجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “استاد سايتاما 2002” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمارين تكتيكية متنوعة ، قبل أن تجرى تقسيمة من مجموعتين على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. ويختتم “الأخضر” استعداداته مساء غد الاثنين بحصة تدريبية عند السابعة مساءً -بتوقيت اليابان- على “استاد سايتاما 2002″، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة. الجدير بالذكر، أن المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” سيعقد يوم غد الاثنين عند الساعة السادسة مساءً – بتوقيت اليابان – مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في “استاد سايتاما 2002” ، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب اليابان ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.