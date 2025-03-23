أمير منطقة المدينة المنورة يُطلق مبادرة “كلنا أهل 2”

البلاد : المدينة المنورة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مبادرة “كلنا أهل 2” التي يُنظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وتضم 20 مبادرة تنموية بقيمة 11 مليون ريال، خلال مأدبة الإفطار التي أقيمت للأيتام في القصر الحكومي، بحضور مدير عام الفرع المهندس عبد الله الصاعدي، وعدد من قيادات الفرع، والداعمين، والجمعيات المتخصصة بشؤون الأيتام.

وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة حاضنة للأيتام تُسهم في تنمية مهاراتهم المعرفية، وتعزز اندماجهم في المجتمع، إلى جانب رفع جودة الحياة للفئات المستفيدة.

وسلّم سمو أمير المنطقة 15 وحدة سكنية للمستفيدين من الأيتام، ضمن مبادرة “كلنا أهل”، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على رعاية الأيتام، والاهتمام بشؤونهم وتوفير احتياجاتهم, مشيدًا بدور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الأيتام ضمن برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وفي كلمة ألقاها أحد الأبناء المستفيدين، عبّر عن امتنانه لهذه المبادرة الأبوية، مشيرًا إلى أثرها الإيجابي في نفوس الأيتام وإدخال الفرحة والسرور عليهم، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس ترابط المجتمع المستمد من تعاليم الإسلام.

واختُتمت الفعالية بعرض مرئي استعرض مبادرات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموجهة للأيتام، قبل أن يُكرم سمو أمير المنطقة المشاركين والداعمين تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذه المبادرة.