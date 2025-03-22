الرياضة

منتخب مصر يهزم إثيوبيا بثنائية في تصفيات المونديال

صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1446 هـ      22 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- القاهرة

حقق المنتخب المصري، فوزًا ثمينًا على منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدف مصر، محمد صلاح في الدقيقة31، بعد تمريرة رائعة من حمدي فتحي، ليمنح الفراعنة التقدم.

وفي الدقيقة 40 أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، ليسددها زيزو بقوة في الشباك.

بهذا الفوز، عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولى، ليقترب خطوة جديدة نحو التأهل إلى كأس العالم 2026.

ترتيب المجموعة
1- مصر– 13 نقطة من 5 مباريات.
2- بوركينا فاسو – 8 نقاط، من 5 مباريات.
3- سيراليون – 8 نقاط، من 5 مباريات
4- غينيا بيساو – 6 نقاط، من 5 مباريات.
5- إثيوبيا – 3 نقاط، من 5 مباريات.
6- جيبوتي – نقطة واحدة، من 5 مباريات.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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