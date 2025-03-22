منتخب مصر يهزم إثيوبيا بثنائية في تصفيات المونديال

البلاد- القاهرة

حقق المنتخب المصري، فوزًا ثمينًا على منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدف مصر، محمد صلاح في الدقيقة31، بعد تمريرة رائعة من حمدي فتحي، ليمنح الفراعنة التقدم.

وفي الدقيقة 40 أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، ليسددها زيزو بقوة في الشباك.

بهذا الفوز، عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولى، ليقترب خطوة جديدة نحو التأهل إلى كأس العالم 2026.

ترتيب المجموعة

1- مصر– 13 نقطة من 5 مباريات.

2- بوركينا فاسو – 8 نقاط، من 5 مباريات.

3- سيراليون – 8 نقاط، من 5 مباريات

4- غينيا بيساو – 6 نقاط، من 5 مباريات.

5- إثيوبيا – 3 نقاط، من 5 مباريات.

6- جيبوتي – نقطة واحدة، من 5 مباريات.