مطار هيثرو يستعيد حركته كاملة بعد توقفها جراء الحريق

لندن : البلاد

استعاد مطار هيثرو اليوم حركته بالكامل، بعد تسبب الحريق في إغلاق أكثر مطارات أوروبا اكتظاظًا.

وذكر متحدث باسم المطار صباح السبت “نؤكّد أن مطار هيثرو مفتوح واستعاد حركته كاملة اليوم”. مع توقّع تأخر وإلغاء رحلات غداة الحريق الذي وقع في محطة كهرباء أمس.

وأضاف أن “الفرق في المطار تواصل بذل قصارى جهدها لمساندة الركاب الذين تأثروا بالإغلاق جراء الحريق.

وأدى الحريق في محطة كهرباء فرعية إلى إغلاق المطار اللندني طوال أمس تقريبًا قبل أن تعود بعض الرحلات للاقلاع والهبوط مساءً.

وتأثرت نحو 1350 رحلة طيران بالإغلاق أمس الجمعة. وكانت قرابة 120 طائرة في الجو متجهة إلى هيثرو عند الإعلان عن الإغلاق تم تحويل مسارها. ومن المرجّح أن يتم إرجاء أو إلغاء رحلات اليوم في وقت تحاول شركات الطيران تسيير الرحلات المتأخرة.