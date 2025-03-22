المحليات

مطار هيثرو يستعيد حركته كاملة بعد توقفها جراء الحريق

صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1446 هـ      22 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن : البلاد

 استعاد مطار هيثرو اليوم حركته بالكامل، بعد تسبب الحريق في إغلاق أكثر مطارات أوروبا اكتظاظًا.

 وذكر متحدث باسم المطار صباح السبت “نؤكّد أن مطار هيثرو مفتوح واستعاد حركته كاملة اليوم”. مع توقّع تأخر وإلغاء رحلات غداة الحريق الذي وقع في محطة كهرباء أمس.

 وأضاف أن “الفرق في المطار تواصل بذل قصارى جهدها لمساندة الركاب الذين تأثروا بالإغلاق جراء الحريق.

 وأدى الحريق في محطة كهرباء فرعية إلى إغلاق المطار اللندني طوال أمس تقريبًا قبل أن تعود بعض الرحلات للاقلاع والهبوط مساءً.

 وتأثرت نحو 1350 رحلة طيران بالإغلاق أمس الجمعة. وكانت قرابة 120 طائرة في الجو متجهة إلى هيثرو عند الإعلان عن الإغلاق تم تحويل مسارها. ومن المرجّح أن يتم إرجاء أو إلغاء رحلات اليوم في وقت تحاول شركات الطيران تسيير الرحلات المتأخرة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *