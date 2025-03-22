ختام مثير لنهائي البطولة الرمضانية لمجتمع رياض سيتي

الرياض – هاني البشر

اختتمت البطولة الرمضانية لمجتمع نادي رياض سيتي في أجواء رياضية مميزة، حيث توج فريق الأبيض بلقب البطولة بعد فوزه بنتيجة 4-0 على الفريق الأحمر، في مباراة شهدت أداءً قويًا ومنافسة حماسية بين الفريقين.

وتعد مبادرة مجتمع رياض سيتي امتدادًا لبطولة استمرت على مدار أربع سنوات، حيث أطلقها النادي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة وتعزيز الوعي الرياضي في المجتمع.

وقام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة نادي رياض سيتي، بتتويج الفريق الفائز، كما كرم حكام المباراة، وأعضاء اللجنة الفنية، بالإضافة إلى تكريم فريق الأحمر صاحب المركز الثاني، تقديرًا لأدائهم المميز خلال البطولة.

وتعكس هذه البطولة التزام نادي رياض سيتي بتوفير بيئة رياضية محفزة لمختلف فئات المجتمع، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين اللاعبين، في إطار دعم وتطوير قطاع الرياضة في المملكة ويذكر أن فريق رياض ستي يشارك في دوري الدرجة الرابعة .