المحليات

“خبرة” منصة رقمية تربط المحاكم بالخبراء لتسهيل إجراءات التقاضي

صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1446 هـ      22 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 بلغ عدد الخبراء المسجلين على منصة خبرة 7522 خبيرًا في مجالات وتخصصات مختلفة منها الهندسة، والمحاسبة، والمحاماة، وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها المنصة منذ تدشينها أكثر من 23 ألف طلب، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير المنظومة العدلية، لتربط المحاكم والدوائر القضائية بالخبراء المتخصصين في مجالات عدة.

 وتعد المنصة جزءًا من التحول الرقمي الذي تشهده وزارة العدل مؤخرًا, بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي، ورفع جودة التقارير الفنية المقدمة للمحاكم، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في التعاملات العدلية.

 وتُمثل منصة “خبرة” أحد الحلول التقنية المتقدمة التي أسهمت في تنظيم عملية ندب الخبراء, مما يخفف العبء على المحاكم ويساعد على تقديم تقارير دقيقة تدعم مسار العدالة.

 وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بإطلاق منصة “خبرة”، لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة، وفق آلية تسرع الحصول على آراء الخبراء وتقلص مدد التقاضي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *