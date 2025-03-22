“خبرة” منصة رقمية تربط المحاكم بالخبراء لتسهيل إجراءات التقاضي

الرياض : البلاد

بلغ عدد الخبراء المسجلين على منصة خبرة 7522 خبيرًا في مجالات وتخصصات مختلفة منها الهندسة، والمحاسبة، والمحاماة، وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها المنصة منذ تدشينها أكثر من 23 ألف طلب، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير المنظومة العدلية، لتربط المحاكم والدوائر القضائية بالخبراء المتخصصين في مجالات عدة.

وتعد المنصة جزءًا من التحول الرقمي الذي تشهده وزارة العدل مؤخرًا, بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي، ورفع جودة التقارير الفنية المقدمة للمحاكم، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في التعاملات العدلية.

وتُمثل منصة “خبرة” أحد الحلول التقنية المتقدمة التي أسهمت في تنظيم عملية ندب الخبراء, مما يخفف العبء على المحاكم ويساعد على تقديم تقارير دقيقة تدعم مسار العدالة.

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بإطلاق منصة “خبرة”، لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة، وفق آلية تسرع الحصول على آراء الخبراء وتقلص مدد التقاضي.