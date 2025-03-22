الرياضة الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لمواجهة اليابان ضمن تصفيات كأس العالم

البلاد- جدة

دشَّن المنتخب الوطني اليوم السبت تدريباته في محافظة “سايتاما” اليابانية، استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان مساء يوم الثلاثاء المقبل على “استاد سايتاما 2002″، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. ميدانيًّا، قسم المدير الفني “إيرڤي رينارد” لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب الصين حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على “الملعب الرديف لاستاد سايتاما 2002” بتمارين الإحماء ثم مباريات مصغرة، بعدها طبق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. من جهة أخرى، يجري المنتخب الوطني يوم غدٍ الأحد حصة تدريبية مغلقة عند السابعة مساءً على “الملعب الرديف لاستاد سايتاما 2002”.