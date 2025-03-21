نجم شتوتجارت الألماني على رادار النصر

الرياضةنجم شتوتجارت الألماني على رادار النصر صحيفة البلادaccess_time22 / رمضان / 1446 هـ 21 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة كشفت تقارير، عن وجود اهتمام من جانب إدارة نادي النصر للتعاقد مع الفرنسي إينزو ميلوت، لاعب شتوتجارت، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضح الصحفي فليكس أرنولد، أن هناك عددًا من المسؤولين بنادي النصر، تواجدوا في ألمانيا خلال الأسابيع الماضية، لمتابعة مستوى الفرنسي إينزو ميلوت، لاعب شتوتجارت. وأشار فليكس أرنولد، إلى أن لاعب شتوتجارت لا يرغب في الاستمرار مع النادي الألماني، رغم انتهاء عقده في 2028. وحصل فريق شتوتجارت على توقيع صاحب الـ 22 عامًا في عام 2021، قادماً من موناكو الفرنسي. ويتواجد فريق النصر في المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، بعد مرور 25 جولة.