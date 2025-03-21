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نجم شتوتجارت الألماني على رادار النصر
الرياضة

نجم شتوتجارت الألماني على رادار النصر

صحيفة البلادaccess_time22 / رمضان / 1446 هـ      21 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير، عن وجود اهتمام من جانب إدارة نادي النصر للتعاقد مع الفرنسي إينزو ميلوت، لاعب شتوتجارت، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الصحفي فليكس أرنولد، أن هناك عددًا من المسؤولين بنادي النصر، تواجدوا في ألمانيا خلال الأسابيع الماضية، لمتابعة مستوى الفرنسي إينزو ميلوت، لاعب شتوتجارت.

وأشار فليكس أرنولد، إلى أن لاعب شتوتجارت لا يرغب في الاستمرار مع النادي الألماني، رغم انتهاء عقده في 2028.

وحصل فريق شتوتجارت على توقيع صاحب الـ 22 عامًا في عام 2021، قادماً من موناكو الفرنسي. ويتواجد فريق النصر في المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، بعد مرور 25 جولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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