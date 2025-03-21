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بعثة الأخضر السعودي تصل طوكيو
الرياضة

بعثة الأخضر السعودي تصل طوكيو

صحيفة البلادaccess_time22 / رمضان / 1446 هـ      21 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

وصلت بعثة المنتخب الوطني السعودي إلى اليابان، ظهر اليوم الجمعة، لمواجهة منتخب “الساموراي” ضمن تضفيات كأس العالم 2026.

ويلعب الأخضر أمام اليابان الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وكان المنتخب الوطني قد نجح في اجتياز عقبة الصين أمس الخميس في ملعب الأول بارك بالرياض، ورفع رصيده إلى 9 نقاط محتلاً المركز الثالث في مجموعته.

واستبعد رينارد من القائمة التي غادرت إلى اليابان كلًّا من حسن كادش، ومحمد كنو بداعي الإصابة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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